Роскомнадзор отреагировал на сообщения об утечке данных в «Бинбанке»
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- РИА Новости
«Роскомнадзор направил письмо в банк «Открытие» в связи с возможным неправомерным распространением персональных данных клиентов «Бинбанка», который в рамках санации был присоединён к банку »Открытие», — заявили в надзорном органе.
По данным пресс-службы, от банка потребовали предоставить информацию о причинах, которые могли привести к распространению персональных данных.
Также Роскомнадзор потребовал сообщить о лицах, допустивших такое нарушение, и о принятых мерах по устранению последствий инцидента.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock писала, что в сети продаётся база данных 70 тыс. клиентов «Бинбанка».