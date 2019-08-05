Роскомнадзор отреагировал на сообщения об утечке данных в «Бинбанке»

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Роскомнадзор после сообщений СМИ об утечке данных клиентов «Бинбанка» потребовал от банка «Открытие» разъяснить ситуацию. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Роскомнадзор отреагировал на сообщения об утечке данных в «Бинбанке»
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Роскомнадзор направил письмо в банк «Открытие» в связи с возможным неправомерным распространением персональных данных клиентов «Бинбанка», который в рамках санации был присоединён к банку »Открытие», — заявили в надзорном органе.

По данным пресс-службы, от банка потребовали предоставить информацию о причинах, которые могли привести к распространению персональных данных.

Также Роскомнадзор потребовал сообщить о лицах, допустивших такое нарушение, и о принятых мерах по устранению последствий инцидента. 

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock писала, что в сети продаётся база данных 70 тыс. клиентов «Бинбанка».

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