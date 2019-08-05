Спасатель пропал при тушении пожаров в Красноярском крае
- © РИА Новости
«Пожарный потерялся на территории Байкитского лесничества Эвенкийского района», — заявили в диспетчерской службе.
При этом в региональном главке МВД подтвердили данные о пропаже человека, не уточнив его профессию. По данным полиции, мужчину видели очевидцы, но его точное местоположение не установлено.
Отмечается, что, по информации лесопожарного центра в Красноярске, на территории края действуют 97 пожаров на площади более 780 тыс. га. В том числе пожары зафиксированы в Эвенкийском районе.
Ранее в Авиалесоохране сообщили, что в России потушили свыше 30 лесных пожаров за сутки.