Спасатель пропал при тушении пожаров в Красноярском крае

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В Эвенкийском районе Красноярского края в ходе тушения природных пожаров пропал спасатель. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя единой дежурно-диспетчерской службы Богучанского района Красноярского края.
Спасатель пропал при тушении пожаров в Красноярском крае
  • © РИА Новости

«Пожарный потерялся на территории Байкитского лесничества Эвенкийского района», — заявили в диспетчерской службе. 

При этом в региональном главке МВД подтвердили данные о пропаже человека, не уточнив его профессию. По данным полиции, мужчину видели очевидцы, но его точное местоположение не установлено.

Отмечается, что, по информации лесопожарного центра в Красноярске, на территории края действуют 97 пожаров на площади более 780 тыс. га. В том числе пожары зафиксированы в Эвенкийском районе.

Ранее в Авиалесоохране сообщили, что в России потушили свыше 30 лесных пожаров за сутки.

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