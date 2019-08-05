В СК начали проверку по факту гибели мужчины на крыше «Сапсана»
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Следственными органами... организована доследственная проверка по факту травмирования мужчины на скоростном поезде «Сапсан», — указывается в заявлении.
Отмечается, что личность погибшего в настоящий момент устанавливается, а на место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа.
Ранее стало известно, что поезд «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург — Москва был задержан почти на час из-за гибели зацепера.