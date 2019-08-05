В СК начали проверку по факту гибели мужчины на крыше «Сапсана»

Московское межрегиональное следственное управление СК начало проверку по факту гибели мужчины на крыше «Сапсана», ехавшего из Санкт-Петербурга в Москву.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Следственными органами... организована доследственная проверка по факту травмирования мужчины на скоростном поезде «Сапсан», — указывается в заявлении.

Отмечается, что личность погибшего в настоящий момент устанавливается, а на место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что поезд «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург — Москва был задержан почти на час из-за гибели зацепера.