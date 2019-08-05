Инцидент с зацепером стал причиной задержки «Сапсана»

Поезд «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург — Москва был задержан почти на час из-за гибели зацепера.

Об этом сообщается на сайте Октябрьской железной дороги — филиала РЖД.

«4 августа по причине смертельного травмирования зацепера на перегоне Тверь — Редькино был задержан поезд «Сапсан» №755 сообщением Санкт-Петербург — Москва. Время опоздания поезда составило 49 минут», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в результате происшествия произошло возгорание на крыше одного из вагонов, которое было оперативно ликвидировано.

Ранее начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН рассказал о помощи травмированных зацеперов в профилактической работе.