В транспортной полиции рассказали о помощи травмированных зацеперов в профилактической работе

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Начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН рассказал о помощи травмированных зацеперов в профилактической работе.
В транспортной полиции рассказали о помощи травмированных зацеперов в профилактической работе
  • © Дмитрий Беркут
  • РИА Новости

«Проводятся рейды по выявлению мест для игр детей вблизи железнодорожного полотна, а также рейды по выявлению зацеперов. В этом году их было выявлено 63 человека, они привлечены к административной ответственности», — заявил он.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов стараются не только выявлять и наказывать зацеперов, но и привлекать их к профилактике подобных нарушений.

Как пояснил Калинкин, травмированные зацеперы на своём примере показывают, чем могут закончиться такие занятия.

«Это очень эффективная профилактика», — добавил он.

В 2018 году политолог, публицист и председатель Центра исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с Newinform прокомментировал блокировку ресурсов о руфинге и зацепинге в России.

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