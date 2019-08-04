Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки

Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см.

Об этом сообщается на сайте администрации города.

«На 10:00 (05:00 мск. — RT) уровень составил 697 см», — указывается в заявлении.

По данным спасателей, критическим показателем для реки является уровень в 700 см.

Ранее в МЧС назвали число подтопленных населённых пунктов в Иркутской области.

3 августа военнослужащие ЦВО доставили гуманитарную помощь в посёлок Октябрьск-2 Иркутской области, который оказался отрезанным в результате паводка. В посёлке проживают 350 семей, он расположен в 40 км от города Тулуна.