На несогласованной акции в Москве пострадал сотрудник Росгвардии

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Сотрудник Росгвардии пострадал на несогласованной акции в Москве. Как сообщили в ведомстве, мужчина, травмировавший росгвардейца, задержан.
На несогласованной акции в Москве пострадал сотрудник Росгвардии
  • Reuters

«Сегодня на Пушкинской площади в Москве в ходе обеспечения общественного порядка сотрудник Росгвардии получил травму в результате противоправных действий одного из участников несанкционированной акции. Мужчина оказал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и травмировал его», — заявили в Росгвардии.

Там уточнили, что подозреваемый передан полицейским, росгвардеец госпитализирован.

Ранее в полиции сообщили, что число задержанных за различные правонарушения на несогласованной акции в центре Москвы возросло до 600.

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