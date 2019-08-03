На несогласованной акции в Москве пострадал сотрудник Росгвардии
- Reuters
«Сегодня на Пушкинской площади в Москве в ходе обеспечения общественного порядка сотрудник Росгвардии получил травму в результате противоправных действий одного из участников несанкционированной акции. Мужчина оказал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и травмировал его», — заявили в Росгвардии.
Там уточнили, что подозреваемый передан полицейским, росгвардеец госпитализирован.
Ранее в полиции сообщили, что число задержанных за различные правонарушения на несогласованной акции в центре Москвы возросло до 600.