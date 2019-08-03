Авиация Минобороны потушила более 450 тысяч га лесных пожаров в Сибири

Авиация Минобороны потушила более 450 тыс. га лесных пожаров из 1,1 млн общей площади зоны неконтролируемого распространения огня в Красноярском крае и Иркутской области с 1 по 3 августа.

Как отметили в оборонном ведомстве, всего ликвидировано 116 крупных лесных пожаров.

«3 августа с. г. самолёты Ил-76 ВТА совершили 24 вылета, выполнив сброс свыше 1000 тонн воды. Экипажи вертолётов Ми-8 совершили 60 вылетов, сбросив более 600 тонн воды на 32 очага открытого возгорания», — отметили в министерстве.

Ранее в МЧС России сообщили, что ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в пять раз.