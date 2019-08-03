Авиация Минобороны потушила более 450 тысяч га лесных пожаров в Сибири

Короткая ссылка
Авиация Минобороны потушила более 450 тыс. га лесных пожаров из 1,1 млн общей площади зоны неконтролируемого распространения огня в Красноярском крае и Иркутской области с 1 по 3 августа.
Авиация Минобороны потушила более 450 тысяч га лесных пожаров в Сибири
  • РИА Новости

Как отметили в оборонном ведомстве, всего ликвидировано 116 крупных лесных пожаров.

«3 августа с. г. самолёты Ил-76 ВТА совершили 24 вылета, выполнив сброс свыше 1000 тонн воды. Экипажи вертолётов Ми-8 совершили 60 вылетов, сбросив более 600 тонн воды на 32 очага открытого возгорания», — отметили в министерстве.

Ранее в МЧС России сообщили, что ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в пять раз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить