Роспотребнадзор проверит воздух в центре Москвы после пожара
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«Аккредитованной экспертной организацией, филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» в ЦАО проведён отбор проб воздуха в зоне возможного влияния пожара после его локализации с целью исследования на содержание веществ, свойственных процессу горения», — отметили там.
В ведомстве добавили, что ситуация находится на контроле управления.
Ранее на Дубининской улице в Москве произошёл пожар, в здании — обрушение, пострадал пожарный.