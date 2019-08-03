Роспотребнадзор проверит воздух в центре Москвы после пожара

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Специалисты Роспотребнадзора проверят состояние воздуха после пожара в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Роспотребнадзор проверит воздух в центре Москвы после пожара
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Аккредитованной экспертной организацией, филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» в ЦАО проведён отбор проб воздуха в зоне возможного влияния пожара после его локализации с целью исследования на содержание веществ, свойственных процессу горения», — отметили там.

В ведомстве добавили, что ситуация находится на контроле управления.

Ранее на Дубининской улице в Москве произошёл пожар, в здании — обрушение, пострадал пожарный.

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