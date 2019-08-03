Премьер Италии предложил России помощь в борьбе с пожарами в Сибири

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что обеспокоен сообщениями о крупных лесных пожарах в Сибири, и предложил России помощь в их тушении.
Премьер Италии предложил России помощь в борьбе с пожарами в Сибири
  • Reuters

«Следуя сообщениям о драматичной ситуации с пожарами, охватившими Сибирь, я предложил России сотрудничество нашего департамента гражданской защиты, предоставив в распоряжение два самолёта Canadair в надежде, что ситуация скоро нормализуется», — написал премьер в Twitter.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий итальянского правительства, соответствующее предложение было передано российской стороне. 

В Сибири и Якутии продолжается борьба с масштабными лесными пожарами. Огнём было охвачено около 3 млн гектаров леса.

2 августа в пресс-службе МЧС России сообщили, что ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в пять раз.

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