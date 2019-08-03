На месте падения Тунгусского метеорита потушили лесной пожар

Спасатели потушили лесной пожар в заповеднике «Тунгусский» в Красноярском крае, где более 100 лет назад был обнаружен одноимённый метеорит.

©ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"

«Силами авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана» вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края», — говорится в сообщении на сайте Авиалесоохраны. Отмечается, что лесной пожар на непроходимой территории заповедника возник из-за сухой грозы. Ранее ФБУ «Авиалесоохрана» разработало предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на август 2019 года.