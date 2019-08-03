На месте падения Тунгусского метеорита потушили лесной пожар

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Спасатели потушили лесной пожар в заповеднике «Тунгусский» в Красноярском крае, где более 100 лет назад был обнаружен одноимённый метеорит.
На месте падения Тунгусского метеорита потушили лесной пожар
  • ©ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"

«Силами авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана» вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края», — говорится в сообщении на сайте Авиалесоохраны.

Отмечается, что лесной пожар на непроходимой территории заповедника возник из-за сухой грозы.

Ранее ФБУ «Авиалесоохрана» разработало предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на август 2019 года.

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