На месте падения Тунгусского метеорита потушили лесной пожар
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«Силами авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана» вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края», — говорится в сообщении на сайте Авиалесоохраны.
Отмечается, что лесной пожар на непроходимой территории заповедника возник из-за сухой грозы.
Ранее ФБУ «Авиалесоохрана» разработало предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на август 2019 года.