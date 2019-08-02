В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали 11 человек

Короткая ссылка
В Татарстане в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля пострадали 11 человек, семеро из них доставлены в больницу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали 11 человек
  • РИА Новости

«В результате столкновения семь госпитализированы, ещё четыре человека отпущены на амбулаторное лечение», — заявили в ведомстве.

Госпитализированные находятся в Елабужской районной больнице. Они получили травмы лёгкой и средней степени тяжести. 

По данным пресс-службы МВД по Татарстану, в ДТП участвовали грузовик Mercedes и вахтовый автобус.

В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске четверо пешеходов получили тяжёлые травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить