В Приморье два человека погибли и десять пострадали в ДТП с автобусом

В результате ДТП с маршрутным автобусом в Приморском крае два человека погибли и десять пострадали.

По данным полиции, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом.

«Всего 12 пострадавших, из них две погибшие — женщины из такси. Два (пострадавших) ребёнка не тяжёлые: одна девочка уже ушла домой, мальчика обследуют. Из восьми взрослых одна женщина с черепно-мозговой травмой переводится в Находку в нейрохирургию, одна женщина — в ЦРБ в хирургическое отделение с переломом рёбер и гематомой в области почки», — приводит РИА Новости слова представителя департамента здравоохранения края.

Отмечается, что на месте задействовано несколько машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Шкотовском районе Приморского края при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли шесть человек.