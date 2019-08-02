В Москве завершили строительство тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная»
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По словам градоначальника, протяжённость перегона более 2,5 км. Его возвели под железнодорожными путями Казанского направления, Дангауэровским путепроводом, шоссе Энтузиастов, а также над действующей станцией «Авиамоторная».
Ранее сообщалось, что на станции БКЛ «Авиамоторная» начались отделочные работы.
1 августа НСН сообщала, что на БКЛ проложено более 60% тоннелей. Как отмечал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, работы по проектированию и строительству активно идут на всех участках линии. Ожидается, что прокладка тоннелей закончится в 2021 году.