В Москве завершили строительство тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная»

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В столице завершили строительство тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.
В Москве завершили строительство тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная»
  • © портал мэра и правительства Москвы

По словам градоначальника, протяжённость перегона более 2,5 км. Его возвели под железнодорожными путями Казанского направления, Дангауэровским путепроводом, шоссе Энтузиастов, а также над действующей станцией «Авиамоторная».

Ранее сообщалось, что на станции БКЛ «Авиамоторная» начались отделочные работы.

1 августа НСН сообщала, что на БКЛ проложено более 60% тоннелей. Как отмечал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, работы по проектированию и строительству активно идут на всех участках линии. Ожидается, что прокладка тоннелей закончится в 2021 году.

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