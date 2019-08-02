В Москве завершили строительство тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная»

В столице завершили строительство тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.

По словам градоначальника, протяжённость перегона более 2,5 км. Его возвели под железнодорожными путями Казанского направления, Дангауэровским путепроводом, шоссе Энтузиастов, а также над действующей станцией «Авиамоторная».

Ранее сообщалось, что на станции БКЛ «Авиамоторная» начались отделочные работы.

1 августа НСН сообщала, что на БКЛ проложено более 60% тоннелей. Как отмечал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, работы по проектированию и строительству активно идут на всех участках линии. Ожидается, что прокладка тоннелей закончится в 2021 году.