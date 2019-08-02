Эксперт прокомментировал сообщения о появлении в Москве тропических клопов

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Ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Михаил Алексеев в беседе с URA.RU прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о появлении в Москве тропических постельных клопов.
Эксперт прокомментировал сообщения о появлении в Москве тропических клопов
  • ©pixabay.com

«Никакой особой опасности для людей, у которых нет аллергии на их укусы, эти насекомые, несмотря на название, не представляют», — заявил он.

По его мнению, причиной увеличения количества клопов в столице является антисанитария.

Ранее сообщалось, что этот вид насекомых является новым для европейской части России.

В феврале интернет-газета «Реальное время» сообщала, что министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова проверила краевую детскую больницу из-за жалоб на клопов и тараканов.

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