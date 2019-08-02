Эксперт прокомментировал сообщения о появлении в Москве тропических клопов
- ©pixabay.com
«Никакой особой опасности для людей, у которых нет аллергии на их укусы, эти насекомые, несмотря на название, не представляют», — заявил он.
По его мнению, причиной увеличения количества клопов в столице является антисанитария.
Ранее сообщалось, что этот вид насекомых является новым для европейской части России.
В феврале интернет-газета «Реальное время» сообщала, что министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова проверила краевую детскую больницу из-за жалоб на клопов и тараканов.