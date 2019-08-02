Авиация Минобороны за двое суток потушила пожары площадью 113 тысяч га

Авиация Минобороны России за двое суток потушила в Красноярском крае пожары площадью 113 тыс. га. Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

«Авиацией Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области за двое суток потушены 84 лесных пожара на общей площади 113 тыс. га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолёты Ил-76 совершили 34, а экипажи вертолётов Ми-8 — свыше 100 вылетов.

Ранее в МЧС России сообщили, что в настоящее время на территории Якутии, Иркутской области и Красноярского края продолжают действовать 388 очагов природных пожаров.

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.