Авиация Минобороны за двое суток потушила пожары площадью 113 тысяч га

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Авиация Минобороны России за двое суток потушила в Красноярском крае пожары площадью 113 тыс. га. Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.
Авиация Минобороны за двое суток потушила пожары площадью 113 тысяч га
  • РИА Новости

«Авиацией Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области за двое суток потушены 84 лесных пожара на общей площади 113 тыс. га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолёты Ил-76 совершили 34, а экипажи вертолётов Ми-8 — свыше 100 вылетов.

Ранее в МЧС России сообщили, что в настоящее время на территории Якутии, Иркутской области и Красноярского края продолжают действовать 388 очагов природных пожаров.

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.

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