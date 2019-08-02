Разработан морской туристический маршрут между Крымом и Краснодарским краем

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Разработан первый морской туристический маршрут между Крымом и Краснодарским краем общей протяжённостью 360 км. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства курортов и туризма.
Разработан морской туристический маршрут между Крымом и Краснодарским краем
  • РИА Новости

«Маршрут связал Крым с Краснодарским краем. Его продолжительность — пять-восемь дней, и пролегает он по некогда античным полисам, а ныне современным курортам: Геленджику (Торик), Анапе (Горгиппия), Керчи (Пантикапей — столица Боспорского царства), Ялте, Балаклаве, Севастополю (Херсонес Таврический)», — заявили в ведомстве.

Морское путешествие предусматривает ночные переходы, а также проход под Крымским мостом, передаёт РИА Новости Крым.

В каждом городе есть памятники и музеи античной эпохи, которые включены в межрегиональный турпроект «Золотое кольцо Боспорского царства».

Ранее в Крыму рассказали о создании маршрута «Золотое кольцо античных городов Боспора».

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