В Крыму рассказали о создании маршрута «Золотое кольцо античных городов Боспора»

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В Крыму рассказали о создании туристического маршрута «Золотое кольцо античных городов Боспора», сообщает интернет-издание argumenti.ru. Он объединит города и поселения, находившиеся на территории Керченского полуострова.
В Крыму рассказали о создании маршрута «Золотое кольцо античных городов Боспора»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«К нам пришла идея сделать своё «Золотое кольцо античных городов Боспора», ведь больше в мире нигде нет Пантикапея и около десятка городов, как ожерелье его обрамляющих», — заявила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

По её словам, в маршрут войдут Пантикапей, Нимфей, Мирмекий, Тиритака, Иллурат, Артезиан и античное поселение Полянка.

Ранее сообщалось, что в Сочи подписали соглашение о маршруте «Золотое кольцо Боспорского царства».

Ранее ИА «Крыминформ» передавало, что реставрацию крепости Керчь планируют начать осенью 2019 года.

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