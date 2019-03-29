В Крыму рассказали о создании маршрута «Золотое кольцо античных городов Боспора»
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- РИА Новости
«К нам пришла идея сделать своё «Золотое кольцо античных городов Боспора», ведь больше в мире нигде нет Пантикапея и около десятка городов, как ожерелье его обрамляющих», — заявила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.
По её словам, в маршрут войдут Пантикапей, Нимфей, Мирмекий, Тиритака, Иллурат, Артезиан и античное поселение Полянка.
Ранее сообщалось, что в Сочи подписали соглашение о маршруте «Золотое кольцо Боспорского царства».
Ранее ИА «Крыминформ» передавало, что реставрацию крепости Керчь планируют начать осенью 2019 года.