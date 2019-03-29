Реставрацию крепости Керчь планируют начать в 2019 году

Реставрацию крепости Керчь планируют начать осенью 2019 года. Как сообщает «Крыминформ», об этом заявила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

«Буквально вчера пришло техусловие и техзадание, которое я должна согласовать и подписать. Я могу точно сказать, что старт дан. Практический старт. Уже подготовлены материалы по предметам охраны более чем в 60 зданиях. Они уже заходят в июне на экспертизу», — сказала она.

Как отметила Умрихина, по всем расчётам практическая работа начнётся 1 сентября.

В частности, в рамках реставрации проложат временную дорогу, которая соединит все объекты, передаёт РИА Новости Крым. Кроме того, будет отреставрирован первый КПП, входной комплекс.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили реставрацию бывшего жилого дома дворянской усадьбы XVIII—XIX веков.