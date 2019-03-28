В Москве завершили реставрацию дома дворянской усадьбы XVIII—XIX веков
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Объект расположен в Денежном переулке. Это образец московского классицизма.
За более чем 200-летнюю историю усадьбы у неё сменилось множество владельцев, передаёт m24.
«Бывший жилой дом городской усадьбы XVIII—XIX веков — выявленный объект культурного наследия, поэтому реставрацию проводили по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем наших специалистов», — цитирует портал мэра и правительства главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
По его словам, восстановительные работы продолжались более года.
Ранее сообщалось, что в Москве планируют завершить реставрацию 200 памятников архитектуры в 2019 году.