В Москве завершили реставрацию дома дворянской усадьбы XVIII—XIX веков

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В столице завершили реставрацию бывшего жилого дома дворянской усадьбы XVIII—XIX веков, сообщает «Вечерняя Москва».
В Москве завершили реставрацию дома дворянской усадьбы XVIII—XIX веков
  • ©mos.ru

Объект расположен в Денежном переулке. Это образец московского классицизма.

За более чем 200-летнюю историю усадьбы у неё сменилось множество владельцев, передаёт m24.

«Бывший жилой дом городской усадьбы XVIII—XIX веков — выявленный объект культурного наследия, поэтому реставрацию проводили по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем наших специалистов», — цитирует портал мэра и правительства главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

По его словам, восстановительные работы продолжались более года.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют завершить реставрацию 200 памятников архитектуры в 2019 году.

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