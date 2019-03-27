В Москве планируют завершить реставрацию 200 памятников архитектуры в 2019 году

В Москве намерены завершить реставрацию 200 памятников архитектуры в 2019 году, сообщает m24.

Всего работы будут проходить примерно на 700 объектах культурного наследия.

В частности, восстанавливается исторический облик фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Также идут работы в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском и в особняке Миндовского на Поварской улице, передаёт «Вечерняя Москва».

Кроме того, как информирует портал мэра и правительства, в центре города будет проводиться реставрация здания Литературного института имени А.М. Горького, корпуса Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и других объектов федерального значения.

Ранее стало известно, что бывший доходный дом Анны Шугаевой признали объектом культурного наследия регионального значения.