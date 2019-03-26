Доходный дом с рыцарем в Москве признали объектом культурного наследия

Бывший доходный дом Анны Шугаевой признали объектом культурного наследия регионального значения, сообщает «Вечерняя Москва».

Семиэтажное здание в стиле скандинавского модерна построено в 1913 году по проекту Василия Волокитина. Фасады выходят на Садовую-Самотёчную улицу и в Лихов переулок.

«Это здание — образец доходного дома начала XX века. Оно примечательно прежде всего своим готическим декором. Фасады украшают лепные барельефы с изображением фигур средневековых дам и воинов в доспехах. Кроме того, на фасадах можно увидеть лепные фигуры крылатых львов», — цитирует главу Департамента культурного наследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства.

По его словам, главная особенность здания — статуя рыцаря, опирающегося на меч. Она находится на уровне седьмого этажа.

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