Доходный дом с рыцарем в Москве признали объектом культурного наследия

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Бывший доходный дом Анны Шугаевой признали объектом культурного наследия регионального значения, сообщает «Вечерняя Москва».
Доходный дом с рыцарем в Москве признали объектом культурного наследия
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Семиэтажное здание в стиле скандинавского модерна построено в 1913 году по проекту Василия Волокитина. Фасады выходят на Садовую-Самотёчную улицу и в Лихов переулок.

«Это здание — образец доходного дома начала XX века. Оно примечательно прежде всего своим готическим декором. Фасады украшают лепные барельефы с изображением фигур средневековых дам и воинов в доспехах. Кроме того, на фасадах можно увидеть лепные фигуры крылатых львов», — цитирует главу Департамента культурного наследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства.

По его словам, главная особенность здания — статуя рыцаря, опирающегося на меч. Она находится на уровне седьмого этажа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени намерены отреставрировать Спасскую церковь, построенную в XVIII веке.

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