Корабли Балтфлота провели учебные стрельбы

Короткая ссылка
Корабли Балтийского флота нанесли ракетный удар по корабельной ударной группе условного противника в рамках учений «Океанский щит — 2019».
Корабли Балтфлота провели учебные стрельбы
  • РИА Новости

«Корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Пассат» и «Ливень» провела ракетный бой с корабельной группой в составе ракетных катеров «Уренгой», «Моршанск» и Р-257», — цитирует РИА Новости начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитана первого ранга Романа Мартова. 

Он отметил, что учения проходили в условиях сложной помеховой обстановки с применением средств радиоэлектронного противодействия с обеих сторон. 

Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит — 2019». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить