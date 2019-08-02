Корабли Балтфлота провели учебные стрельбы

Корабли Балтийского флота нанесли ракетный удар по корабельной ударной группе условного противника в рамках учений «Океанский щит — 2019».

«Корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Пассат» и «Ливень» провела ракетный бой с корабельной группой в составе ракетных катеров «Уренгой», «Моршанск» и Р-257», — цитирует РИА Новости начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитана первого ранга Романа Мартова.

Он отметил, что учения проходили в условиях сложной помеховой обстановки с применением средств радиоэлектронного противодействия с обеих сторон.

Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит — 2019».