Эксперт оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.

По словам эксперта, усиление российского флота на Балтике — правильный шаг.

«Сейчас наш флот там начинает увеличиваться, и то, что у нас база на Балтике, — очень важно», — сказал он.

Как отметил Блытов, учения в этом районе нужны и моряки прежде всего учатся защищать Калининградскую область.

Манёвры продлятся до 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о полевых тренировках ракетной бригады Западного военного округа на полигоне в Ленинградской области.