Эксперт оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря
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- РИА Новости
По словам эксперта, усиление российского флота на Балтике — правильный шаг.
«Сейчас наш флот там начинает увеличиваться, и то, что у нас база на Балтике, — очень важно», — сказал он.
Как отметил Блытов, учения в этом районе нужны и моряки прежде всего учатся защищать Калининградскую область.
Манёвры продлятся до 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о полевых тренировках ракетной бригады Западного военного округа на полигоне в Ленинградской области.