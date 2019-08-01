Эксперт оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря

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Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.
Эксперт оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

По словам эксперта, усиление российского флота на Балтике — правильный шаг.

«Сейчас наш флот там начинает увеличиваться, и то, что у нас база на Балтике, — очень важно», — сказал он.

Как отметил Блытов, учения в этом районе нужны и моряки прежде всего учатся защищать Калининградскую область.

Манёвры продлятся до 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о полевых тренировках ракетной бригады Западного военного округа на полигоне в Ленинградской области.

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