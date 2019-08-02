Житель Дагестана осуждён на 17 лет за сбор средств для ИГ

Житель Дагестана Керим Шайхвалиев приговорён к 17 годам колонии за сбор средств для «Исламского государства»* и покушение на участие в незаконном военном формировании (НВФ).

Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Шайхвалиев организовал сбор средств для ИГ и успел перевести на счета членов группировки 55 тыс. рублей.

«Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии строгого режима», — заявила представитель суда.

Отмечается, что наказание назначено по совокупности преступлений путём частичного сложения наказания по данному делу и наказания, назначенного по приговору Магарамкентского районного суда Дагестана от 2018 года, когда Шайхвалиев был осуждён за покушение на участие в НВФ.

Ранее ФСБ и МВД предотвратили теракт в Татарстане, который готовили сторонники ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.