Житель Дагестана осуждён на 17 лет за сбор средств для ИГ

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Житель Дагестана Керим Шайхвалиев приговорён к 17 годам колонии за сбор средств для «Исламского государства»* и покушение на участие в незаконном военном формировании (НВФ).
Житель Дагестана осуждён на 17 лет за сбор средств для ИГ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Шайхвалиев организовал сбор средств для ИГ и успел перевести на счета членов группировки 55 тыс. рублей. 

«Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии строгого режима», — заявила представитель суда.

Отмечается, что наказание назначено по совокупности преступлений путём частичного сложения наказания по данному делу и наказания, назначенного по приговору Магарамкентского районного суда Дагестана от 2018 года, когда Шайхвалиев был осуждён за покушение на участие в НВФ. 

Ранее ФСБ и МВД предотвратили теракт в Татарстане, который готовили сторонники ИГ. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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