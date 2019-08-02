«Туполев» планирует создать транспортник для замены Ан-12
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«В перспективе — работы по созданию среднего военно-транспортного самолета», — цитирует Конюхова Интерфакс.
Отмечается, что новый военный транспорт станет заменой для украинского Ан-12.
Глава авиационного холдинга также добавил, что среди перспективных направлений работы — создание сверхзвукового пассажирского самолёта нового поколения совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями.
В мае в ПАО «Туполев» рассказали о планах по созданию стратегического бомбардировщика ПАК ДА.