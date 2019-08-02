Путин поздравил десантников с Днём ВДВ

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Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск России с Днём ВДВ.
Путин поздравил десантников с Днём ВДВ
  • РИА Новости

«Славные ратные, патриотические традиции, заложенные ветеранами, достойно продолжает нынешнее поколение солдат и офицеров. Вы всегда там, где особенно трудно, где нужно действовать чётко, слаженно, решительно», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что десантники и впредь будут совершенствовать выучку, успешно решать поставленные задачи, самоотверженно защищать национальные интересы Отечества и безопасность граждан.

Ранее портал «Невские новости» сообщал о программе празднования Дня ВДВ в Санкт-Петербурге.

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