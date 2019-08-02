В МВД назвали предварительную причину аварии на Ставрополье

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Причиной аварии с пятью погибшими в Ставропольском крае могла стать усталость водителя, сообщили в краевом управлении МВД.
В МВД назвали предварительную причину аварии на Ставрополье
  • РИА Новости

«Погибший водитель автобуса, 59-летний житель Ставрополя, при пересечении границы со Ставропольским краем был остановлен сотрудниками ДПС в рамках операции «Сон за рулём». Однако от отдыха водитель отказался. Сейчас рассматривается одна из версий произошедшего — усталость водителя автобуса», — сообщили в ведомстве.

В результате столкновения автобуса и грузовика на Ставрополье по меньшей мере пять человек погибли18 получили ранения.

Три человека остаются в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл на автодороге Астрахань — Элиста — Ставрополь в Апанасенковском районе. 

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