В ЯНАО прокуратура проверит недостроенное здание у детской площадки

Короткая ссылка
В Салехарде проверят недостроенное здание у детской площадки, передаёт URA.RU. Соответствующее распоряжение дал заместитель генерального прокурора Юрий Гулягин во время приёма граждан в Лабытнанги.
В ЯНАО прокуратура проверит недостроенное здание у детской площадки
  • РИА Новости

«В общей сложности заместителем генпрокурора России принято два десятка заявителей, по обращениям которых незамедлительно организованы проверки», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

О здании рассказал на приёме глава ямальского отделения ОНФ Иван Новицкий.

По его словам, во время мониторинга детских площадок возле одной из них обнаружили свалку и недострой.

В пресс-службе мэрии Салехарда, в свою очередь, сообщили, что уже начато строительство забора.

«По данному факту администрация проведёт проверку для установления владельца. Виновных лиц привлекут к ответственности», — добавили в мэрии.

Ранее телеканал «360» сообщал о проверке детских площадок на безопасность в Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить