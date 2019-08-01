В ЯНАО прокуратура проверит недостроенное здание у детской площадки
- РИА Новости
«В общей сложности заместителем генпрокурора России принято два десятка заявителей, по обращениям которых незамедлительно организованы проверки», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
О здании рассказал на приёме глава ямальского отделения ОНФ Иван Новицкий.
По его словам, во время мониторинга детских площадок возле одной из них обнаружили свалку и недострой.
В пресс-службе мэрии Салехарда, в свою очередь, сообщили, что уже начато строительство забора.
«По данному факту администрация проведёт проверку для установления владельца. Виновных лиц привлекут к ответственности», — добавили в мэрии.
Ранее телеканал «360» сообщал о проверке детских площадок на безопасность в Московской области.