В ЯНАО прокуратура проверит недостроенное здание у детской площадки

В Салехарде проверят недостроенное здание у детской площадки, передаёт URA.RU. Соответствующее распоряжение дал заместитель генерального прокурора Юрий Гулягин во время приёма граждан в Лабытнанги.

«В общей сложности заместителем генпрокурора России принято два десятка заявителей, по обращениям которых незамедлительно организованы проверки», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

О здании рассказал на приёме глава ямальского отделения ОНФ Иван Новицкий.

По его словам, во время мониторинга детских площадок возле одной из них обнаружили свалку и недострой.

В пресс-службе мэрии Салехарда, в свою очередь, сообщили, что уже начато строительство забора.

«По данному факту администрация проведёт проверку для установления владельца. Виновных лиц привлекут к ответственности», — добавили в мэрии.

Ранее телеканал «360» сообщал о проверке детских площадок на безопасность в Московской области.