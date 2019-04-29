В Подмосковье проверят на безопасность детские площадки

В Московской области к 1 июня проверят на безопасность детские площадки, сообщает телеканал «360».

Об этом заявил глава Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Ведомство ведёт специальный реестр, в котором на данный момент числится более 16 тыс. детских игровых и спортивных площадок.

В настоящее время основная задача инспекторов — ликвидировать жёсткие подвесы качелей как самые опасные элементы конструкций.

«Помимо этого, мы будем добиваться введения на детских площадках видеонаблюдения и ограждений как обязательного элемента благоустройства», — отметил Баженов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования ребёнка в батутном парке.