В Подмосковье проверят на безопасность детские площадки

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В Московской области к 1 июня проверят на безопасность детские площадки, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье проверят на безопасность детские площадки
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Об этом заявил глава Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Ведомство ведёт специальный реестр, в котором на данный момент числится более 16 тыс. детских игровых и спортивных площадок.

В настоящее время основная задача инспекторов — ликвидировать жёсткие подвесы качелей как самые опасные элементы конструкций.

«Помимо этого, мы будем добиваться введения на детских площадках видеонаблюдения и ограждений как обязательного элемента благоустройства», — отметил Баженов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования ребёнка в батутном парке.

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