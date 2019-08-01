Самолёт Бе-200 вновь приступит к тушению пожаров в Якутии

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Самолёт-амфибия Бе-200 2 августа вновь приступит к тушению природных пожаров на территории Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Самолёт Бе-200 вновь приступит к тушению пожаров в Якутии
  • РИА Новости

«30 июля самолёт совершил 15 вылетов со сбросом воды. Вчера и сегодня был на ремонте. Завтра снова приступит к работе по тушению пожаров», — приводит РИА Новости сообщение.

31 июля Путин поручил Министерству обороны помочь в тушении пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. 

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.

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