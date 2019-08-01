В Петербурге проверят состояние дома 1912 года, где обрушился балкон

В Санкт-Петербурге проверят состояние дома 1912 года, где обрушился балкон, сообщает Newinform.

Провести экспертизу поручил врио губернатора Александр Беглов.

Здание расположено в Петроградском районе. Это доходный дом на Кронверкском проспекте.

По результатам проверки будет принято решение о необходимых работах. В настоящее время здание занесено в базу региональной программы капремонта. Из плана следует, что капитальный ремонт фасада намечен на 2021—2023 годы.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге рассказали о капремонте набережной реки Фонтанки.