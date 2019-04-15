В Петербурге рассказали о капремонте набережной реки Фонтанки

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В Санкт-Петербурге рассказали о капитальном ремонте набережной реки Фонтанки, сообщают «Невские новости».
В Петербурге рассказали о капремонте набережной реки Фонтанки
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Эксперты рассмотрели повторно представленный проект реконструкции.

Протяжённость ремонтируемого участка между Аничковым мостом и мостом Ломоносова составит 53,1 м. Эта часть набережной относится к объектам культурного наследия федерального значения.

Планируется изменить действующую систему поверхностного водоотвода с тротуара набережной и направить его в сторону прилегающего газона и проезжей части.

Также должны быть усилены подпорные стенки, отреставрированы гранитная облицовка и тротуарные плиты, тумбы и решётки.

Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что на территории ЗИЛа в Москве появится пешеходный бульвар с арт-объектами.

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