В Петербурге рассказали о капремонте набережной реки Фонтанки

В Санкт-Петербурге рассказали о капитальном ремонте набережной реки Фонтанки, сообщают «Невские новости».

Эксперты рассмотрели повторно представленный проект реконструкции.

Протяжённость ремонтируемого участка между Аничковым мостом и мостом Ломоносова составит 53,1 м. Эта часть набережной относится к объектам культурного наследия федерального значения.

Планируется изменить действующую систему поверхностного водоотвода с тротуара набережной и направить его в сторону прилегающего газона и проезжей части.

Также должны быть усилены подпорные стенки, отреставрированы гранитная облицовка и тротуарные плиты, тумбы и решётки.

Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что на территории ЗИЛа в Москве появится пешеходный бульвар с арт-объектами.