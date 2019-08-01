Губернатор ХМАО обсудит реализацию нацпроектов с жителями региона
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- РИА Новости
Объезд территорий она начала с Нягани и Октябрьского района.
На следующей неделе Комарова отправится в Берёзовский и Сургутский районы. Губернатор также посетит крупнейший город Югры.
«Планируется, что губернатор на местах проведёт общественные обсуждения «Национальные проекты глазами жителей», встречи в трудовых коллективах, «кустовые совещания», посвящённые вопросам реализации нацпроектов в регионе», — уточнили в департаменте.
Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане увеличили финансирование нацпроектов.