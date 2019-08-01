Губернатор ХМАО обсудит реализацию нацпроектов с жителями региона

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова обсудит реализацию национальных проектов с жителями региона, сообщает URA.RU со ссылкой на департамент внешних и общественных связей.
Губернатор ХМАО обсудит реализацию нацпроектов с жителями региона
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Объезд территорий она начала с Нягани и Октябрьского района.

На следующей неделе Комарова отправится в Берёзовский и Сургутский районы. Губернатор также посетит крупнейший город Югры.

«Планируется, что губернатор на местах проведёт общественные обсуждения «Национальные проекты глазами жителей», встречи в трудовых коллективах, «кустовые совещания», посвящённые вопросам реализации нацпроектов в регионе», — уточнили в департаменте.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане увеличили финансирование нацпроектов.

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