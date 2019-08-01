В Ростовской области направят более 888 млн рублей на капремонт дорог

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В Ростовской области планируют направить более 888 млн рублей на капитальный ремонт различных участков дорог на территории региона.
В Ростовской области направят более 888 млн рублей на капремонт дорог
  • РИА Новости

Об этом сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на материалы, опубликованные на портале госзакупок.

Шесть аукционов на проведение работ объявило областное Министерство транспорта.

В частности, планируется выполнить капремонт участка дороги межмуниципального значения в Верхнедонском районе, автомобильной дороги общего пользования регионального значения Шахты — Цимлянск в Усть-Донецком районе, мостового перехода на участке между городом Котельниково и селом Песчанокопское в Пролетарском районе.

Средства будут направлены из областного бюджета.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на капитальный ремонт дорог в Казани выделили 6,3 млрд рублей в 2019 году.

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