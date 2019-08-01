В Ростовской области направят более 888 млн рублей на капремонт дорог

В Ростовской области планируют направить более 888 млн рублей на капитальный ремонт различных участков дорог на территории региона.

Об этом сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на материалы, опубликованные на портале госзакупок.

Шесть аукционов на проведение работ объявило областное Министерство транспорта.

В частности, планируется выполнить капремонт участка дороги межмуниципального значения в Верхнедонском районе, автомобильной дороги общего пользования регионального значения Шахты — Цимлянск в Усть-Донецком районе, мостового перехода на участке между городом Котельниково и селом Песчанокопское в Пролетарском районе.

Средства будут направлены из областного бюджета.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на капитальный ремонт дорог в Казани выделили 6,3 млрд рублей в 2019 году.