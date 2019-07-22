На капремонт дорог в Казани выделили 6,3 млрд рублей в 2019 году

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На капитальный ремонт дорог в Казани выделили 6,3 млрд рублей в 2019 году, сообщает «Реальное время».
На капремонт дорог в Казани выделили 6,3 млрд рублей в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом стало известно на «деловом понедельнике» в мэрии.

В частности, на проезды к образовательным учреждениям по маршруту WorldSkills будет направлено 2,65 млрд рублей, на дворы — 1 млрд, на дорожную разметку — 250 млн, на дорогу к садовым товариществам — 60 млн рублей.

«Подготовки участков по местам проведения WorldSkills: из 86 участков дорог и 36 территорий образовательных учреждений работы выполнены на 36 участках дорог и 34 образовательных учреждениях. Получается, что на 73% всё готово», — заявил замглавы исполкома комитета Казани Игорь Куляжев.

Рабочие также приступили к строительству Большого Казанского кольца.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области рассказали о планах по реконструкции дорог.

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