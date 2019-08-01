ГИБДД отчиталась об испытаниях аэростата для борьбы с нарушителями ПДД

В Самарской области в течение трёх дней проводили испытания аэростата для борьбы с нарушителями правил дорожного движения, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

На летательном аппарате установлена видеокамера, способная различить номера автомобиля в дневное и ночное время. Запись с нарушением ПДД поступает в передвижной пункт управления, откуда передаётся ближайшему экипажу ДПС.

Таким образом пять водителей были пойманы за выезд на встречную полосу.

Эксперимент с аэростатом планируется продолжить.

Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что на сайте Государственной автоинспекции России в тестовом режиме заработал раздел, в котором можно найти информацию о местах размещения средств дорожной фотовидеофиксации нарушений ПДД.