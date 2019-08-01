ГИБДД отчиталась об испытаниях аэростата для борьбы с нарушителями ПДД
- РИА Новости
На летательном аппарате установлена видеокамера, способная различить номера автомобиля в дневное и ночное время. Запись с нарушением ПДД поступает в передвижной пункт управления, откуда передаётся ближайшему экипажу ДПС.
Таким образом пять водителей были пойманы за выезд на встречную полосу.
Эксперимент с аэростатом планируется продолжить.
Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что на сайте Государственной автоинспекции России в тестовом режиме заработал раздел, в котором можно найти информацию о местах размещения средств дорожной фотовидеофиксации нарушений ПДД.