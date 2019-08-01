В СК возбудили дело против бывшего руководства похоронного предприятия во Владивостоке

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководства МУПВ «Некрополь» во Владивостоке.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, совершённой в особо крупном размере бывшим руководством МУПВ «Некрополь», по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России», — указывается в заявлении.

Уточняется, что следователи проводят обыски, допрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства преступления.

Ранее в СК возбудили дело о взятке в отношении сотрудника МЧС.

6 июня URA.RU передавало, что в Челябинске задержали директора одной из автошкол и инспектора ГИБДД, подозреваемых во взяточничестве.