В СК возбудили дело против бывшего руководства похоронного предприятия во Владивостоке
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, совершённой в особо крупном размере бывшим руководством МУПВ «Некрополь», по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России», — указывается в заявлении.
Уточняется, что следователи проводят обыски, допрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства преступления.
Ранее в СК возбудили дело о взятке в отношении сотрудника МЧС.
6 июня URA.RU передавало, что в Челябинске задержали директора одной из автошкол и инспектора ГИБДД, подозреваемых во взяточничестве.