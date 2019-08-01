Мособлизбирком зарегистрировал более 1000 кандидатов на муниципальные выборы

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Председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин назвал число кандидатов, зарегистрировавшихся на муниципальные выборы в Подмосковье.
Мособлизбирком зарегистрировал более 1000 кандидатов на муниципальные выборы
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Что касается регистрации. Всего зарегистрировано на сегодняшний день 1174 кандидата, 163 кандидата в порядке самовыдвижения и 1011 кандидатов от политических партий», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, было отказано в регистрации 74 кандидатам, 40 из которых самовыдвиженцы.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя встречу с рядом кандидатов в Мосгордуму, упрекнула их в незнании избирательного законодательства.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвёл итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.

Выборы пройдут 8 сентября.

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