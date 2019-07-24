Памфилова заявила о невежестве ряда кандидатов в Мосгордуму
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«Удручил момент: продемонстрировали невежество в знании выборного законодательства», — цитирует главу ЦИК ТАСС.
Памфилова напомнила о строгом порядке в избирательных процедурах. Так, нельзя рассматривать жалобу в ЦИК, пока её не изучил Мосгоризбирком.
Кроме того, уточнила она, Центральная избирательная комиссия не может ускорить рассмотрение жалоб.
Ранее Памфилова сообщила, что кандидаты в МГД вправе обжаловать решения избирательных комиссий по вопросу их регистрации на выборы.