Памфилова заявила о невежестве ряда кандидатов в Мосгордуму

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя встречу с рядом кандидатов в Мосгордуму, упрекнула их в незнании избирательного законодательства.

«Удручил момент: продемонстрировали невежество в знании выборного законодательства», — цитирует главу ЦИК ТАСС.

Памфилова напомнила о строгом порядке в избирательных процедурах. Так, нельзя рассматривать жалобу в ЦИК, пока её не изучил Мосгоризбирком.

Кроме того, уточнила она, Центральная избирательная комиссия не может ускорить рассмотрение жалоб.

Ранее Памфилова сообщила, что кандидаты в МГД вправе обжаловать решения избирательных комиссий по вопросу их регистрации на выборы.