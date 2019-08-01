СК возбудил дело после ДТП в Иркутске

Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске, в результате которого погибли два человека и шестеро пострадали.

Об этом сообщается на сайте регионального отдела ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека — потребителя платной услуги»)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в результате аварии погибли 31-летняя водитель машины и 26-летняя пассажирка автобуса.

«Шесть человек, включая водителя маршрутки, госпитализированы», — уточнили в СК.

Ранее сообщалось, что в Иркутске произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.

В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске пострадали четверо пешеходов.