СК возбудил дело после ДТП в Иркутске
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте регионального отдела ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека — потребителя платной услуги»)», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в результате аварии погибли 31-летняя водитель машины и 26-летняя пассажирка автобуса.
«Шесть человек, включая водителя маршрутки, госпитализированы», — уточнили в СК.
Ранее сообщалось, что в Иркутске произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.
В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске пострадали четверо пешеходов.