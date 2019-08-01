В России с начала года число невыездных должников выросло на 1 млн
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС со ссылкой на материалы ФССП, если на начало года в стране было 2,6 млн невыездных должников, то к 1 июля — уже 3,58 млн.
Отмечается, что общая сумма долга находившихся на начало июля в стоп-листе Погранслужбы приблизилась к 1,5 трлн рублей.
По данным ведомства, самый большой прирост наблюдается в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, наименьший — на Урале.
Ранее судебные приставы рассказали, что количество невыездных россиян-должников по алиментным обязательствам выросло до 524 тыс.