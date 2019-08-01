В России с начала года число невыездных должников выросло на 1 млн

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Число граждан России, оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов, увеличилось с начала 2019 года почти на 1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
В России с начала года число невыездных должников выросло на 1 млн
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС со ссылкой на материалы ФССП, если на начало года в стране было 2,6 млн невыездных должников, то к 1 июля — уже 3,58 млн.

Отмечается, что общая сумма долга находившихся на начало июля в стоп-листе Погранслужбы приблизилась к 1,5 трлн рублей.

По данным ведомства, самый большой прирост наблюдается в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, наименьший — на Урале.

Ранее судебные приставы рассказали, что количество невыездных россиян-должников по алиментным обязательствам выросло до 524 тыс.

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