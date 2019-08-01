В России разработали стандарт подготовки тренеров-преподавателей

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Министерство спорта России направило для утверждения в Министерство образования разработанный проект стандарта подготовки бакалавров по квалификации «Тренер по виду спорта. Преподаватель», сообщили в российском кабмине.

Проект разработан Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего образования в рамках специальностей и направлений подготовки 49.00.00 «Физическая культура и спорт».

«Разработан проект федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — бакалавриата по направлению «Спорт» с присвоением квалификации «Тренер по виду спорта. Преподаватель»... и направлен Минспортом России в установленном порядке в Минобрнауки России (май 2019 г.)», — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит РИА Новости.

Проект ранее прошёл общественное обсуждение и независимую экспертизу и был одобрен национальным советом при президенте России по профессиональным квалификациям, а также советом по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта.

Ранее в Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в граничащих с иностранными государствами регионах России для борьбы с оттоком молодёжи.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН отметил, что в этом вопросе следует исходить из качества образования, а не из местоположения вуза.

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