Кадыров поручил в считаные часы устранить последствия урагана в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил пострадавшие от стихийных бедствий районы региона и поручил восстановить в кратчайшие сроки подачу света, газа и воды.
Кадыров поручил в считаные часы устранить последствия урагана в Чечне
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

Об этом он написал в социальной сети «ВКонтакте».

«Я утром посетил район стихийного бедствия. Собрал членов правительства, руководителей ГУ МЧС по ЧР и коммунальных служб. Поручил первому заместителю председателя правительства ЧР Исе Тумхаджиеву лично координировать работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Также поставил задачу в считаные часы возобновить подачу электричества, газа и воды», — говорится в заявлении.

По информации Кадырова, ураганный ветер в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах Чечни повредил несколько сотен домов, а также элементы ЛЭП и газопровод. На месте аварии работают аварийные службы. 

Ранее сообщалось, что более 40 тыс. человек остались без электричества в Чечне.

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