Кадыров поручил в считаные часы устранить последствия урагана в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил пострадавшие от стихийных бедствий районы региона и поручил восстановить в кратчайшие сроки подачу света, газа и воды.

Об этом он написал в социальной сети «ВКонтакте».

«Я утром посетил район стихийного бедствия. Собрал членов правительства, руководителей ГУ МЧС по ЧР и коммунальных служб. Поручил первому заместителю председателя правительства ЧР Исе Тумхаджиеву лично координировать работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Также поставил задачу в считаные часы возобновить подачу электричества, газа и воды», — говорится в заявлении.

По информации Кадырова, ураганный ветер в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах Чечни повредил несколько сотен домов, а также элементы ЛЭП и газопровод. На месте аварии работают аварийные службы.

Ранее сообщалось, что более 40 тыс. человек остались без электричества в Чечне.