На МАКС-2019 будут представлены новейшие модификации Ил-76 и Ил-78

Короткая ссылка
В ходе авиасалона МАКС-2019 будет проведена серия презентаций экспортным заказчикам новейших модификаций самолётов Ил-76 и Ил-78.
На МАКС-2019 будут представлены новейшие модификации Ил-76 и Ил-78
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Рособоронэкспорт планирует провести для потенциальных заказчиков из стран СНГ, Азии и Африки, Арабского Востока, Африки и Латинской Америки серию презентаций новейших Илов уже в августе в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском Московской области», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

Ранее издание «Утро.ру» сообщало, что День студента будет проведён 30 августа в рамках Международного авиационно-космического салона.

Авиасалон будет проходить с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковском (Московская область).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить