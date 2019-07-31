На МАКС-2019 будут представлены новейшие модификации Ил-76 и Ил-78

В ходе авиасалона МАКС-2019 будет проведена серия презентаций экспортным заказчикам новейших модификаций самолётов Ил-76 и Ил-78.

«Рособоронэкспорт планирует провести для потенциальных заказчиков из стран СНГ, Азии и Африки, Арабского Востока, Африки и Латинской Америки серию презентаций новейших Илов уже в августе в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском Московской области», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

Ранее издание «Утро.ру» сообщало, что День студента будет проведён 30 августа в рамках Международного авиационно-космического салона.

Авиасалон будет проходить с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковском (Московская область).