На МАКС-2019 будут представлены новейшие модификации Ил-76 и Ил-78
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- РИА Новости
«Рособоронэкспорт планирует провести для потенциальных заказчиков из стран СНГ, Азии и Африки, Арабского Востока, Африки и Латинской Америки серию презентаций новейших Илов уже в августе в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском Московской области», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы компании.
Ранее издание «Утро.ру» сообщало, что День студента будет проведён 30 августа в рамках Международного авиационно-космического салона.
Авиасалон будет проходить с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковском (Московская область).