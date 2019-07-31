В Москве утвердили проект планировки территории на пересечении улицы Космонавтов с проспектом Мира
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Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства.
В частности, предложено демонтировать ограждения вдоль улицы Космонавтов и сделать тротуар вдоль площади Шарля де Голля и улицы Космонавтов.
Как ожидается, нововведения поспособствуют безопасности движению пешеходов.
Размещение новых объектов капитального строительства не предусмотрено, передаёт сайт «Москва 24».
Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки.