В Москве утвердили проект планировки территории на пересечении улицы Космонавтов с проспектом Мира

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В Москве утвердили проект планировки территории, расположенной на пересечении улицы Космонавтов с проспектом Мира и Ярославской улицей.
В Москве утвердили проект планировки территории на пересечении улицы Космонавтов с проспектом Мира
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства.

В частности, предложено демонтировать ограждения вдоль улицы Космонавтов и сделать тротуар вдоль площади Шарля де Голля и улицы Космонавтов.

Как ожидается, нововведения поспособствуют безопасности движению пешеходов.

Размещение новых объектов капитального строительства не предусмотрено, передаёт сайт «Москва 24».

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки.

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