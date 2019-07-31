В Госдуме прокомментировали решение Минобороны создать штаб по тушению пожаров в Красноярском крае

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что министр обороны России Сергей Шойгу дал указание создать оперативный штаб для координации действий при тушении лесных пожаров в Красноярском крае.
В Госдуме прокомментировали решение Минобороны создать штаб по тушению пожаров в Красноярском крае
  • ©Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Это общемировая практика. Когда происходят большие стихийные бедствия, для ликвидации их последствий армия повсеместно привлекается для решения поставленных задач», — сказал Шаманов.

По его словам, масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, тем более что очаги разрастания бедствия в основном расположены в труднодоступных местностях.

«А самая высокопроходимая техника, как известно — у наших Вооружённых сил», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Красноярск вылетает оперативная группа Минобороны под руководством замглавы ведомства генерала армии Дмитрия Булгакова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить