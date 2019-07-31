В Госдуме прокомментировали решение Минобороны создать штаб по тушению пожаров в Красноярском крае
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- РИА Новости
«Это общемировая практика. Когда происходят большие стихийные бедствия, для ликвидации их последствий армия повсеместно привлекается для решения поставленных задач», — сказал Шаманов.
По его словам, масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, тем более что очаги разрастания бедствия в основном расположены в труднодоступных местностях.
«А самая высокопроходимая техника, как известно — у наших Вооружённых сил», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Красноярск вылетает оперативная группа Минобороны под руководством замглавы ведомства генерала армии Дмитрия Булгакова.