В Госдуме прокомментировали решение Минобороны создать штаб по тушению пожаров в Красноярском крае

Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что министр обороны России Сергей Шойгу дал указание создать оперативный штаб для координации действий при тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

«Это общемировая практика. Когда происходят большие стихийные бедствия, для ликвидации их последствий армия повсеместно привлекается для решения поставленных задач», — сказал Шаманов.

По его словам, масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, тем более что очаги разрастания бедствия в основном расположены в труднодоступных местностях.

«А самая высокопроходимая техника, как известно — у наших Вооружённых сил», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Красноярск вылетает оперативная группа Минобороны под руководством замглавы ведомства генерала армии Дмитрия Булгакова.