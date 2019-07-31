СК возбудил дело из-за хлопка на пороховом заводе в Перми
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Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
«Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК России («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — говорится в сообщении.
В результате ЧП двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, одному из них проводится операция.
Ранее сообщалось о пожаре на Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.