В Башкирии произошёл пожар на заводе резиновых изделий
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
«В населённом пункте Красный Яр произошёл пожар на кровле здания по производству резиновых и железобетонных изделий. Площадь пожара — 3200 кв. м», — сказали в ведомстве.
По данным на 12:38, пожар удалось локализовать.
10 июня пожар произошёл на территории Казанского порохового завода, загорелась кровля четырёхэтажного производственного здания.
В апреле URA.RU сообщало о пожаре на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске, который произошёл из-за недостаточного контроля со стороны подрядной организации.