В Башкирии произошёл пожар на заводе резиновых изделий

В Уфимском районе Башкирии на заводе резиновых и железобетонных изделий произошёл пожар.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«В населённом пункте Красный Яр произошёл пожар на кровле здания по производству резиновых и железобетонных изделий. Площадь пожара — 3200 кв. м», — сказали в ведомстве.

По данным на 12:38, пожар удалось локализовать.

10 июня пожар произошёл на территории Казанского порохового завода, загорелась кровля четырёхэтажного производственного здания.

В апреле URA.RU сообщало о пожаре на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске, который произошёл из-за недостаточного контроля со стороны подрядной организации.