На Казанском пороховом заводе произошёл пожар

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На территории Казанского порохового завода загорелась кровля четырёхэтажного производственного здания. Охваченной огнём оказалась площадь в 300 кв. м.
На Казанском пороховом заводе произошёл пожар
  • РИА Новости

«Из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошёл пожар на кровле четырёхэтажного производственного здания на площади 300 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что угрозы распространения огня на другие здания нет.

Ранее сообщалось, что гендиректор ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, где произошло два взрыва, 31 мая был отстранён от работы за нарушения норм промышленной безопасности

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