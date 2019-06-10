На Казанском пороховом заводе произошёл пожар
- РИА Новости
«Из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошёл пожар на кровле четырёхэтажного производственного здания на площади 300 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
Отмечается, что угрозы распространения огня на другие здания нет.
Ранее сообщалось, что гендиректор ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, где произошло два взрыва, 31 мая был отстранён от работы за нарушения норм промышленной безопасности.